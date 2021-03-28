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Путин назвал примерные сроки достижения популяционного иммунитета от COVID-19 в России

Ян Брацкий
14:02 28.03.2021
Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить от коронавируса около 70 процентов населения страны.
Путин назвал примерные сроки достижения популяционного иммунитета от COVID-19 в России
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что коллективный иммунитет россиян к коронавирусу может выработаться к лету. Тогда же можно будет отменить введенные ранее ограничения. Все это произойдет при условии сохранения нынешних темпов вакцинации населения, добавил глава государства.

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. Для того, чтобы это произошло, нужно чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», - сказал президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

За прошедшие сутки в России выявили 9 088 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в релизе оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Больше всего инфицированных в Москве (1878) и Санкт-Петербурге (701). В Московской области врачи приняли на лечение 610 больных.

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