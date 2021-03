В стране и мире СМИ назвали сроки освобождения застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Анна Касаткина От песка уже очистили значительное пространство вокруг носа корабля. © Фото: Ever Given globallookpress Читайте нас на: Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given могут снять с мели уже в субботу, 27 марта. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, операция по освобождению канала от судна значительно продвинулась вечером в пятницу - значительную территорию вокруг носовой части удалось очистить от песка. Участвовавший в операции человек сообщил WSJ, что работы на данный момент «продвигаются хорошо» и судно могут сдвинуть с места ранее, чем предполагалось. Ранее в тайваньской компании Evergreen Group рассказали, что потребуется по крайней мере два-три дня для того, чтобы провести необходимый объем работ по расчистке песка, чтобы конечный результат позволил сдвинуть судно с места во время прилива. Ever Given сел на мель 23 марта. Судно застряло примерно в шести километрах от города Суэц в Египте. В результате образовалась пробка из сотен судов. Блокировка популярной водной магистрали уже привела росту цен на морские грузоперевозки и нефть марки Brent. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика