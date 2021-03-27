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СМИ назвали сроки освобождения застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза

Анна Касаткина
04:08 27.03.2021
От песка уже очистили значительное пространство вокруг носа корабля.
СМИ назвали сроки освобождения застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза
© Фото: Ever Given globallookpress
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Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given могут снять с мели уже в субботу, 27 марта. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила газета The Wall Street Journal.  

По данным издания, операция по освобождению канала от судна значительно продвинулась вечером в пятницу - значительную территорию вокруг носовой части удалось очистить от песка.

Участвовавший в операции человек сообщил WSJ, что работы на данный момент «продвигаются хорошо» и судно могут сдвинуть с места ранее, чем предполагалось.

Ранее в тайваньской компании Evergreen Group рассказали, что потребуется по крайней мере два-три дня для того, чтобы провести необходимый объем работ по расчистке песка, чтобы конечный результат позволил сдвинуть судно с места во время прилива.

Ever Given сел на мель 23 марта. Судно застряло примерно в шести километрах от города Суэц в Египте. В результате образовалась пробка из сотен судов. Блокировка популярной водной магистрали уже привела росту цен на морские грузоперевозки и нефть марки Brent.

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