Цена на нефть марки Brent выросла на пять процентов из-за блокировки Суэцкого канала

Нефтяные цены пошли вверх на фоне инцидента в Суэцком канале. Так, стоимость марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла на пять процентов и достигла $63,91 за баррель. Стоимость майского фьючерса техасской WTI за минувшие сутки поднялась на 5,14 процента, до $60,73 за бочку, пишет Reuters.

По мнению аналитиков, цены на нефть выросли из-за блокировки Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given. Одна из главных транспортных артерий оказалась перекрыта для танкеров с топливом.

В заторе оказались более 100 судов. Сколько продлится спасательная операция по вызволению многотонного корабля - неизвестно.