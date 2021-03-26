Цена на нефть марки Brent выросла на пять процентов из-за блокировки Суэцкого канала
Многотонный контейнеровоз сел на мель и заблокировал движение по нему более ста нефтяных танкеров.
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Нефтяные цены пошли вверх на фоне инцидента в Суэцком канале. Так, стоимость марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла на пять процентов и достигла $63,91 за баррель. Стоимость майского фьючерса техасской WTI за минувшие сутки поднялась на 5,14 процента, до $60,73 за бочку, пишет Reuters.
По мнению аналитиков, цены на нефть выросли из-за блокировки Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given. Одна из главных транспортных артерий оказалась перекрыта для танкеров с топливом.
В заторе оказались более 100 судов. Сколько продлится спасательная операция по вызволению многотонного корабля - неизвестно.