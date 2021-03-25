Российский спутник из космоса сфотографировал заблокированный Суэцкий канал
Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель 23 марта. Судно застряло примерно в шести километрах к северу от южного устья канала неподалеку от города Суэц.
© Фото: Дмитрий Рогозин, Telegram
Российский спутник из космоса сфотографировал заблокированный Суэцкий канал. Снимок в своем Telegram опубликовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки Роскосмоса», - написал он.
Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель 23 марта. Судно застряло примерно в шести километрах от города Суэц. В результате образовалась пробка из более чем ста судов, которая растянулась почти до Индии. На ликвидацию аварии может уйти несколько недель.