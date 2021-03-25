Российский спутник из космоса сфотографировал заблокированный Суэцкий канал

«Бессмертный полк» в этом году готовится как в очном, так и в онлайн-формате

Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель 23 марта. Судно застряло примерно в шести километрах от города Суэц. В результате образовалась пробка из более чем ста судов , которая растянулась почти до Индии. На ликвидацию аварии может уйти несколько недель.

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