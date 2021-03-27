СМИ: контейнеровоз в Суэцком канале удалось сдвинуть
В настоящее время предпринимаются попытки окончательно отвести судно от берега.
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В Суэцком канале удалось сдвинуть контейнеровоз Ever Given. Об этом ТАСС рассказал источник в управлении водной артерии Египта.
«Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться», - уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время предпринимаются попытки окончательно отвести судно от берега.
Контейнеровоз сел на мель 23 марта. В результате в пробке в Суэцком канале стоят более 270 кораблей. По оценкам Bloomberg, ежедневный убыток от простоя превышает 9,5 миллиарда долларов.