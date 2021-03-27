В стране и мире СМИ: контейнеровоз в Суэцком канале удалось сдвинуть Иван Линдеманн В настоящее время предпринимаются попытки окончательно отвести судно от берега. © Фото: Samuel Mohsen globallookpress Читайте нас на: В Суэцком канале удалось сдвинуть контейнеровоз Ever Given. Об этом ТАСС рассказал источник в управлении водной артерии Египта. «Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться», - уточнил собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время предпринимаются попытки окончательно отвести судно от берега. Контейнеровоз сел на мель 23 марта. В результате в пробке в Суэцком канале стоят более 270 кораблей. По оценкам Bloomberg, ежедневный убыток от простоя превышает 9,5 миллиарда долларов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика