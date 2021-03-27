Экологический сумрак: как в Москве прошла акция «Час Земли»

Подсветка Московского Кремля, здания Совета Федерации, а также ГУМа, ЦУМа и ряда других значимых зданий в российской столице была временно отключена в рамках проводимой каждый год международной экологической акции «Час Земли». Основная цель данного мероприятия, организованного Всемирным фондом дикой природы (WWF), это формирование ответственного отношения к окружающей среде.

Согласно правилам, все участники акции в одно и то же время должны отключить на один час свет и бытовые электроприборы. Также гасится подсветка на известных зданиях и памятниках архитектуры.

В России «Час Земли» проходит на официальном уровне с 2013 года по решению президента Владимира Путина.

В субботу, 27 марта, в 20.30 мск была отключена подсветка московского Кремля, здания Совета Федерации, ГУМа, ЦУМа, подсветка в парке «Зарядье», Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона «Лужники». Также на час было выключено декоративное освещение на ВДНХ, включая подсветку легендарного памятника «Рабочий и колхозница». Как сообщили в мэрии Москвы, всего, в рамках акции, в столице без подсветки временно остались более двух тысяч зданий.

Кроме того, сегодня к «Часу Земли» впервые присоединился музейный комплекс «Дорога памяти» и Главный храм ВС РФ.