Главный храм ВС РФ впервые присоединился к акции «Час Земли»

На территории музейного комплекса «Дорога памяти» и Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации впервые проходит экологическая акции «Час Земли». Освещение комплекса в 20:30 мск было полностью отключено сроком на один час.

Экологическая акция «Час Земли» на территории РФ проводится ежегодно уже на протяжении 13 лет. Акция носит символический характер. Она призвана привлечь внимание к проблеме безответственного отношения к планете и к природным ресурсам.

Во рамках акции миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.