Темнота во благо: Главный храм ВС РФ впервые присоединится к «Часу Земли»

Главный храм Вооруженных сил РФ сегодня впервые присоединяется к «Часу Земли». Так называется самая массовая экологическая акция на планете, которую проводит Всемирный фонд дикой природы.

Основная цель - привлечь внимание к экологии и ресурсам планеты. В знак солидарности миллионы людей из 180 стран на один час выключают в домах свет и электроприборы. Гаснет иллюминация и на главных городских объектах.

К этой минуте «Час Земли» уже пробил в Китае, Сингапуре, Австралии. Во тьму там погрузились административные здания, мосты, стадионы. Скоро акция стартует и в Москве: внешнее освещение потушат в Кремле, на Останкинской башне, в Большом театре, Храме Христа Спасителя.

Начало акции в российской столице - в 20.30 мск.