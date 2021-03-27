Американское СМИ назвало учения в Арктике демонстрацией стратегических возможностей ВМФ России

Проводимые Военно-морским флотом РФ беспрецедентные учения «Умка-2021» являются значительной демонстрацией силы и общей демонстрацией стратегических возможностей ВМФ России. Такое мнение высказывается в материале американского издания The Drive.

«Что касается «Умки-2021», все это особенно важно, учитывая постоянно растущее стратегическое значение Арктики»,- говорится в материале.

Напомним, что в пятницу, 26 марта, Министерство обороны РФ опубликовало кадры учений атомных ракет, которые всплыли из-подо льда в ограниченном районе, сломав 1,5 метровый слой льда. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов заявил, что впервые в истории российского ВМФ подводные лодки поднялись на поверхность в назначенное время в районе радиусом 300 метров.

Экспедиция «Умка-2021» проводится с 20 марта 2021 года под руководством главного командования ВМФ. Как уточняется, впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности. Всего речь идет о 43 мероприятиях на острове Земля Александра и прилегающей акватории, покрытой льдом.