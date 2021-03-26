Армия Впервые в истории: опубликованы кадры одновременного всплытия атомных подлодок из-подо льда в Арктике Иван Линдеманн Владимир Путин добавил, что проведенный Военно-морским флотом России комплекс учебно-боевых исследований показал способность флота действовать в северных широтах. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало видео одновременного всплытия трех атомных ракетоносцев из-подо льда в Арктике. Это произошло впервые в истории. «Главнокомандующий ВМФ России доложил президенту России В. Путину, что в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров», - говорится в сообщении. В ходе общения по видеосвязи с Владимиром Путиным главком ВМФ адмирал Николай Евменов доложил, что с 20 марта в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, под руководством Главного командования ВМФ проводится комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» при участии Русского географического общества. «В ходе экспедиции предусмотрены 43 мероприятия, из которых к настоящему времени выполнены 35, в том числе 10 совместно с Русским географическим обществом. Все мероприятия экспедиции выполняются планово», - заявил Евменов. Владимир Путин добавил, что проведенный Военно-морским флотом России комплекс учебно-боевых исследований показал способность флота действовать в северных широтах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика