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Впервые в истории: опубликованы кадры одновременного всплытия атомных подлодок из-подо льда в Арктике

Иван Линдеманн
18:12 26.03.2021
Владимир Путин добавил, что проведенный Военно-морским флотом России комплекс учебно-боевых исследований показал способность флота действовать в северных широтах.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России опубликовало видео одновременного всплытия трех атомных ракетоносцев из-подо льда в Арктике. Это произошло впервые в истории.

«Главнокомандующий ВМФ России доложил президенту России В. Путину, что в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров», - говорится в сообщении.

В ходе общения по видеосвязи с Владимиром Путиным главком ВМФ адмирал Николай Евменов доложил, что с 20 марта в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, под руководством Главного командования ВМФ проводится комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» при участии Русского географического общества.

«В ходе экспедиции предусмотрены 43 мероприятия, из которых к настоящему времени выполнены 35, в том числе 10 совместно с Русским географическим обществом. Все мероприятия экспедиции выполняются планово», - заявил Евменов.

Владимир Путин добавил, что проведенный Военно-морским флотом России комплекс учебно-боевых исследований показал способность флота действовать в северных широтах.

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