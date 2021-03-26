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Пробить арктический лед и пролететь над Северным полюсом: главное об уникальной экспедиции «Умка-2021»

Константин Коковешников
Иван Линдеманн
21:51 26.03.2021
В регионе происходили по-настоящему впечатляющие вещи: одновременно всплывали подводные атомные крейсеры в районе радиусом всего 300 метров, истребители МиГ-31 выполняли дозаправку над Северным полюсом, торпедная стрельба подлодкой из-подо льда.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Впервые в Арктике военнослужащие и ученые одновременно выполнили учебно-боевые и научно-исследовательские задачи в рамках комплексной экспедиции «Умка 21».

В регионе происходили по-настоящему впечатляющие вещи: одновременно всплывали подводные атомные крейсеры в районе радиусом всего 300 метров, истребители МиГ-31 выполняли дозаправку над Северным полюсом, торпедная стрельба подлодкой из-подо льда. Это что касается военной составляющей, а за научные исследования там отвечает Русское географическое общество. Обо всем этом главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов доложил президенту.

«Впервые в истории ВМФ выполнено всплытие из-подо льда трех атомных ракетоносцев с проломом полутораметрового льда по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом триста метров. Полет в приполярном районе с дозаправкой в воздухе парой МиГ-31 с прохождением географической точки Северного полюса в прямом и обратном направлении. Практическая торпедная стрельба атомной подводной лодки из-подо льда с последующим приледнением практической торпеды, обнаружением ее техническими средствами и подъемом на поверхность», - поделился Евменов.

Это не просто поход, а целый комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических задач. В программе экспедиции - 43 пункта. Задействовано более 600 военнослужащих, гражданских специалистов, а также 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

«По итогам проведенных мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники подтвердили все свои заданные технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур. Все мероприятия выполняются планово. Практика проведения комплексных арктических экспедиций Военно-морским флотом будет продолжена. Причем основным критерием данных учений будет самое главное - освоение новых, еще более не исследованных районов», - подчеркнул главком ВМФ.

Путин отметил, что экипажи ВМФ показали возросшую боевую выучку. За проявленные мужество, самоотверженность и профессионализм президент попросил Николая Евменова передать слова благодарности всем участникам экспедиции, а изучение и освоение Крайнего Севера - продолжить.

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