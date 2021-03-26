«Взрыва не было»: очевидица рассказала о крушении Ка-32 под Калининградом

Очевидица крушения Ка-32 в Калининградской области рассказала «Звезде» о происшествии. По ее словам, перед падением вертолет завис над водой.

«Взрыва не было, был удар, как хлопок об воду. Хлоп - и все. Он сначала повис, а потом раз, и упал», - сообщила телеканалу Людмила Трошкова.

Спасательный вертолет разбился в акватории Куршского залива во время учебно-тренировочного полета в пятницу, 25 марта. В результате крушения погиб бортмеханик, командира воздушного судна и второго пилота удалось достать из воды. Оба члена экипажа госпитализированы.

По данным МЧС, техникой управляли опытные летчики с тысячами часов налета. Перед вылетом борт проходил все предполетные процедуры, никаких технических проблем у него не выявили. В Следственном комитете рассматривают две основные версии падения: нарушение техники безопасности и чрезвычайное происшествие, не зависящее от экипажа. По факту возбуждено уголовное дело.