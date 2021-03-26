«Опытные летчики»: в МЧС рассказали об экипаже упавшего под Калининградом Ка-32
Экипаж неоднократно принимал участие в различных спасательных операциях.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Члены экипажа упавшего в Калининградской области вертолета Ка-32 имели более тысячи часов налета каждый. Об этом рассказал журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Алексей Баранов.
«Все члены экипажа совершили более тысячи часов налета, являются опытными летчиками. Неоднократно принимали участие в ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, в спасении людей как в лесу, так и на водных объектах», - сообщил он.
Баранов добавил, что вертолет находился на балансе ведомства несколько лет и своевременно проходил техническое обслуживание.
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