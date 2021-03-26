«Опытные летчики»: в МЧС рассказали об экипаже упавшего под Калининградом Ка-32

Члены экипажа упавшего в Калининградской области вертолета Ка-32 имели более тысячи часов налета каждый. Об этом рассказал журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Алексей Баранов.

«Все члены экипажа совершили более тысячи часов налета, являются опытными летчиками. Неоднократно принимали участие в ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, в спасении людей как в лесу, так и на водных объектах», - сообщил он.

Баранов добавил, что вертолет находился на балансе ведомства несколько лет и своевременно проходил техническое обслуживание.