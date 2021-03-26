МЧС опубликовало кадры с места крушения вертолета под Калининградом

МЧС РФ опубликовало кадры с места крушения вертолета К-32 в Калининградской области. Напомним, воздушное судно упало в акваторию Куршского залива в четверг, 25 марта. ЧП произошло во время учений.

На кадрах видно, что большая часть вертолета К-32 ушла под воду. Ранее в МЧС заявили, что экипаж воздушного судна состоял из троих человек. Один летчик был госпитализирован, второй погиб. Командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается.

Также уточнялось, что была создана комиссия по расследованию авиационного происшествия. На месте происшествия работают более 50 человек.