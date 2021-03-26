Просидевшего 12 часов в лифте школьника сняли камеры видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения зафиксировали школьника из Балашихи, который 12 часов провел в застрявшем лифте. На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Звезды», видно, как ребенок заходит в подъезд и вызывает лифт.

Напомним, что восьмилетний мальчик застрял в лифте по дороге домой из школы и просидел там 12 часов. В его поисках участвовали 200 человек, включая специалистов-кинологов.

На следующий день ребенка обнаружили спящим в лифте. Обнаружить его удалось при помощи камер видеонаблюдения: полицейские выяснили, что мальчик зашел в подъезд, но не добрался до квартиры. Когда мальчика вызволили, он рассказал, что лифт сломался - вместо шестого поехал на самый верхний - технический - этаж, где и остановился.

Впоследствии мать ребенка в разговоре со «Звездой» отвергла предположения о том, что ее сын мог играть в лифте и тем самым вызвать неполадки. Родители будут добиваться привлечения к ответственности управляющей компании, которая должна отвечать за исправность лифтов.