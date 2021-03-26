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Звал на помощь: мама застрявшего в лифте на 12 часов школьника из Балашихи рассказала об инциденте

Анна Касаткина
03:30 26.03.2021
Восьмилетний мальчик застрял в лифте по дороге домой из школы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мама пропавшего в Подмосковье младшеклассника, которого нашли в застрявшем лифте, рассказала «Звезде» о произошедшем. Она отвергла предположения о том, что ее сын мог играть в лифте и тем самым вызвать неполадки.

«Я точно знаю, что мой ребенок не балуется в лифте, не катается... Он говорит: пытался вызвать дежурных - кнопки не срабатывали», - пояснила Ольга Шапкина.

Родители будут добиваться привлечения к ответственности управляющей компании, которая должна отвечать за исправность лифтов.

Восьмилетний мальчик застрял в лифте по дороге домой из школы и просидел там 12 часов. Родители забили тревогу, после того как сын не вернулся домой. Сначала они обзванивали знакомых, думая, что мальчик пошел в гости, потом обратились в Службу спасения и отряд «Лиза Алерт». В поисках участвовали 200 человек, включая специалистов-кинологов.

На следующий день ребенка обнаружили спящим в лифте. Обнаружить его удалось при помощи камер видеонаблюдения: полицейские выяснили, что мальчик зашел в подъезд, но не добрался до квартиры. Когда мальчика вызволили, он рассказал, что лифт сломался - вместо шестого поехал на самый верхний - технический - этаж, где и остановился.

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