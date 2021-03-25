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Школьник из Балашихи мирно спал в лифте, пока его 12 часов искали волонтеры

Иван Линдеманн
16:37 25.03.2021
Оказалось, что ребенок звал на помощь и в итоге сорвал голос.
Школьник из Балашихи мирно спал в лифте, пока его 12 часов искали волонтеры
© Фото: Russ Ward, Unsplash
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В подмосковной Балашихе восьмилетний мальчик застрял в лифте, когда возвращался домой из школы. После того, как ребенок не пришел в назначенный час, его родители забили тревогу. Они обзвонили одноклассников сына, а к вечеру подали заявление в полицию.

Также родители обратились к волонтерам «ЛизаАлерт». Всю ночь ребенка искали порядка 200 человек. Под утро мальчика удалось найти. Оказалось, что школьник застрял в лифте, звал на помощь и в итоге сорвал голос. После этого мальчик уснул.

«Сотрудники полиции посмотрели камеры видеонаблюдения и с выяснили, что школьник зашел в свой подъезд, но до квартиры не дошел. Сопоставив факты, решили проверить чердак и лифты. И как оказалось, один лифт не работал», - сообщили в пресс-службе главного управления МВД Московской области.

Полицейские вызвали ремонтников. Те открыли лифт. Мальчик расстелил на полу кабины свою куртку, подложил под голову школьный рюкзак и спал. Теперь родители школьника разбираются с управляющей компанией, поскольку кнопка вызова диспетчера в лифте оказалась неисправной.

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