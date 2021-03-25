Премьер Канады Трюдо оценил реакцию Путина на слова Байдена

Президента Российской Федерации Владимира Путина не интересует мнение западных лидеров о себе. В этом уверен премьер-министр Канады Джастин Трюдо, которого попросили прокомментировать словесную пикировку между главой Белого дома Джо Байденом и российским лидером.

«Ему не слишком интересно, что о нем думает западный мир или Канада», - приводят журналисты France 24 слова Трюдо.

Оценивая недавние заявления Байдена, Трюдо отметил, что на его месте не стал бы заходить так далеко в своей критике. При этом канадский премьер в очередной раз озвучил ничем не подкрепленные доводы о якобы причастности Кремля к многочисленным кибератакам.

Словесная дуэль между Байденом и Путиным достигла своего пика 18 марта, когда российских президент в ответ на критику из-за океана предложил своему американскому коллеге провести открытый разговор. По мнению Путина, накопившиеся взаимные проблемы необходимо обсудить в прямом эфире и найти выход из тупика в двусторонних отношениях. Байден сослался на занятость и от прямого общения отказался, чем вызвал критику в свой адрес, в том числе со стороны соотечественников.