«В Белом доме засел псих»: британцы засомневались в адекватности Байдена после слов о Путине

На Западе нашли нового претендента на место «главного врага» Соединенных Штатов и демократии. Им объявлен не кто иной, как действующий президент страны Джо Байден. Таким мнением поделились читатели британского издания Daily Mail после некорректного высказывания американского лидера в адрес Владимира Путина.

Один из комментаторов заметил, что в настоящий момент не кто иной, как Байден, «пытается извести Америку». Другие интернет-пользователи решили, что президент США «вознамерился развязать Третью мировую» или же «начать с России» в разжигании войны.

«В Белом доме засел псих…», - высказался один из читателей. «Ну и ну, Байден - самый позорный президент за всю историю», - добавил к этому другой автор.

Ранее Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «заплатит цену» в связи с приписываемыми Москве якобы попытками вмешательства в американские выборы. В частности, такое развитие событий президент США спрогнозировал и конкретно в отношении главы российского государства.