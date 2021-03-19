Эрдоган считает «роскошным» ответ Путина Байдену
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ответ Владимира Путина на слова американского лидера Джозефа Байдена. По мнению Эрдогана, российский глава произнес очень умные слова.
«Такое заявление (Байдена - прим. ред.) не подходит руководителю государства. Он (Путин - прим. ред.) очень умный и дал роскошный ответ», - заявил Эрдоган в беседе с журналистами.
Ранее Владимир Путин предложил американскому президенту Джо Байдену продолжить диалог в формате онлайн. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отметил, что формат разговора был предложен именно в прямом эфире, поскольку заявления американского лидера были «достаточно беспрецедентными».
Джозеф Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «заплатит цену» в связи с приписываемыми Москве якобы попытками вмешательства в американские выборы. В частности, такое развитие событий президент США спрогнозировал и конкретно в отношении главы российского государства.