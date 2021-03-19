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Эрдоган считает «роскошным» ответ Путина Байдену

Алексей Курильченко
14:43 19.03.2021
По мнению главы Турции, слова президента США не соответствуют статусу лидера государства.
Эрдоган считает «роскошным» ответ Путина Байдену
© Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Globallookpres
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ответ Владимира Путина на слова американского лидера Джозефа Байдена. По мнению Эрдогана, российский глава произнес очень умные слова.

«Такое заявление (Байдена - прим. ред.) не подходит руководителю государства. Он (Путин - прим. ред.) очень умный и дал роскошный ответ», - заявил Эрдоган в беседе с журналистами.

Ранее Владимир Путин предложил американскому президенту Джо Байдену продолжить диалог в формате онлайн. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отметил, что формат разговора был предложен именно в прямом эфире, поскольку заявления американского лидера были «достаточно беспрецедентными».

Джозеф Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «заплатит цену» в связи с приписываемыми Москве якобы попытками вмешательства в американские выборы. В частности, такое развитие событий президент США спрогнозировал и конкретно в отношении главы российского государства.

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