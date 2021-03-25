Байден решил баллотироваться на второй президентский срок

Президент США Джо Байден планирует принять участие в выборах главы государства, которые состоятся в 2024 году. Об этом рассказал он сам во время пресс-конференции.

«Мой ответ - да. Я собираюсь бороться за переизбрание», - заявил он.

Американский лидер во время общения с журналистами также затронул ряд других вопросов. В частности, он сообщил, что не намерен оставлять американские войска в Афганистане надолго. Точные сроки вывода военного контингента он не назвал, однако отметил, что «невозможно представить, что Вашингтон будет присутствовать в регионе в следующем году».

Кроме того, глава Белого дома поставил новую цель по вакцинации населения страны от коронавируса - 200 миллионов доз за 100 дней его президентства.