Байден назвал срок выхода войск США из Афганистана

Джо Байден не намерен оставлять американские войска в Афганистане надолго. Об этом президент США заявил на пресс-конференции.

«Мы уйдем, вопрос - когда», - уточнил глава Белого дома.

По словам Байдена, США будет сложно выполнить обязательство вывести все свои войска из Афганистана к 1 мая. Но невозможно представить, что Вашингтон будет присутствовать в регионе в следующем году.

Президент США подчеркнул, что американские войска покинут Афганистан «в полном порядке и безопасно».

В конце прошлого года, когда президентом США был еще Дональд Трамп, в Пентагоне пообещали вывести войска из Афганистана и Ирака к 15 января 2021 года. В Белом доме заявляли, что Трамп всегда будет стремиться к тому, чтобы остановить бесконечные войны США.