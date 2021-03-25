Байден пообещал сделать 200 миллионов прививок от COVID-19 до конца апреля

Президент США Джо Байден поставил новую цель по вакцинации населения страны от коронавируса - 200 миллионов доз за 100 дней его президентства. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции.

«Сегодня я ставлю вторую цель - к моим 100 дням президентства введем 200 миллионов доз», - сообщил глава государства журналистам.

Он также заявил о своей надежде на то, что большая часть школ в той или иной форме откроются к стодневному сроку его пребывания на президентской должности - к концу апреля.

Ранее сообщалось, что Байден принял решение о продлении на один год режима ЧС на территории Соединенных Штатов в связи с распространением коронавируса.