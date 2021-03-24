В стране и мире Гигантский контейнеровоз парализовал движение в Суэцком канале Светлана Иванова Судно село на мель. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: fallenhearts17, Instagram Читайте нас на: Гигантский контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале. Судно Evergreen село на мель, а течением его развернуло поперек водной магистрали. Все попытки сдвинуть контейнеровоз буксирами провалились, сообщает британское издание City A.M. В результате в акваториях средиземного и Красного морей скопилось большое количество кораблей, которые ждут прохода. Грузовое судно шло под флагом Панамы из Китая в Нидерланды. На его борту находятся тысячи контейнеров. Власти Египта выслали на помощь гиганту дополнительные буксиры. Пока один из крупнейших судоходных путей на планете остается закрытым. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика