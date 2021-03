В стране и мире Суэцкий канал приостановил движение судов из-за севшего на мель контейнеровоза Анна Назайкина Более десяти судов из северного конвоя, идущего через Порт-Саид, останутся на стоянке в транзитных зонах до полного снятия с мели. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Media for the Suez Canal Head Of, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Управление Суэцкого канала объявило о приостановке морского судоходства. Ранее огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель, таким образом, движение на самой крупной искусственной водной артерии в мире было заблокировано. «Морские власти заявили, что 13 судов из северного конвоя, идущего через Порт-Саид, должны были пройти, но... останутся на стоянке в транзитных зонах до полного снятия с мели», - заявил официальный представитель властей Джордж Сафват. Напомним, что судно, длина которого составляет 400 метров, следовавшее из Китая в Нидерланды, село на мель на 151-м километре канала. Причиной происшествия стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, которая сопровождалась сильным ветром. Через 24 часа контейнеровоз смогли частично снять с мели, в данный момент он находится у берега, однако движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире все еще заблокировано. В операции по снятию контейнеровоза с мели и возобновлению навигации приняли участие восемь буксиров. Несколько десятков кораблей стоят в очереди на входах в Суэцкий канал, еще несколько ждут в самом канале. Напомним, что Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, ежегодного пересекают более 50 судов. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика