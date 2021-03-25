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В Кремле оценили вероятность участия Путина в акции «Бессмертный полк»

Ян Брацкий
13:40 25.03.2021
На случай сложной эпидемиологической ситуации, организаторы акции готовят ее онлайн-формат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Рассуждать об участии Владимира Путина в традиционном шествии «Бессмертного полка» пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Во вторник, 23 марта, Путин привился первым компонентом российской вакцины от коронавируса. Через три недели предстоит повторный укол, напомнил Песков.

«Пока преждевременно об этом говорить. Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка. Все-таки впереди еще больше, чем один месяц - 1,5 месяца впереди», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что будет надеяться, что ситуация позволит снять дополнительные ограничительные меры в столице и других российских городах.

«Но мы сейчас живем в такое время и в таких условиях эпидемиологических, что загадывать на 1,5 месяца достаточно трудно, и, наверное, дело это крайне неблагодарное», - сказал он.

Шествие «Бессмертного полка» в этом году, как ожидается, пройдет в привычном формате. Окончательное решение будет принято в мае в зависимости от обстановки, заявил руководитель исполкома движения Артем Хуторской. Готовится и онлайн-формат. По словам организаторов, интерес к движению растет с каждым годом.  

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