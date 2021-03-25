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В Кремле рассказали, как Путин перенес прививку от коронавируса

Анна Назайкина
13:07 25.03.2021
Президент РФ сделал прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта, одной из российских вакцин.
В Кремле рассказали, как Путин перенес прививку от коронавируса
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин после вакцинации от COVID-19 чувствует себя хорошо, никаких побочных эффектов после прививки у него не наблюдается. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, у президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо», - заявил представитель Кремля.

Напомним, что глава государства сделал прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта, одной из российских вакцин. О планах сделать прививку от коронавируса российский лидер рассказал в понедельник, 22 марта.

Впоследствии Песков заявлял, что процесс вакцинации президента не будет фиксироваться на видео, так как Путин не сторонник проведения подобных мероприятий под камерами. В Кремле также не стали говорить, каким именно препаратом будет привит российский лидер.

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