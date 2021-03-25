«Бессмертный полк» в этом году готовится как в очном, так и в онлайн-формате. Решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки в мае, сообщили организаторы патриотической акции, пишет РИА Новости.

«Как бы ни сложилась обстановка - позволит ли эпидемиологическая ситуация, мы не ясновидящие, мы сказать не можем, но мы готовимся к обоим форматам, и готовимся в полную силу», - приводит агентство слова руководителя исполкома движения «Бессмертный полк России» Артема Хуторского.

Напомним, в прошлом году в связи с пандемией коронавируса все массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые были запланированы на 9 мая, были отложены. В этот день состоялись только пролеты авиации и салюты.

Акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-формате. Главный парад на Красной площади в Москве, а также парады в других городах провели 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.