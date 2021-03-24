Экономист назвал главную цель замены банкнот в России

Степень защиты бумажных купюр, которые ходят в обращении, действительно, нужно повышать. Об этом в комментарии «Звезде» заявил заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Южного федерального университета Олег Свиридов, комментируя планы ЦБ обновить дизайн банкнот. Экономист подчеркнул, что сейчас купюры часто подделывают.

«Это и степень защиты, потому что подделок очень много, особенно 1000-рублевых. Самая подделываемая – это тысячарублевка», - пояснил эксперт.

Он добавил, что обычные люди не почувствуют никаких неудобств в связи с заменой денег, потому что процесс будет постепенным.

«Обмен денег будет проходить постепенно, старые не будут изыматься, они будут продолжать обращаться, но по мере износа они будут изыматься из обращения. Просто срок хождения купюры, особенно 100-рублевой, - это полгода, понимаете. Через полгода они затрепываются раз. Почему и появились 10-рублевые металлические монеты, потому что бумажную десятку слишком дорого печатать, а изнашивается за полгода, а металлическая монета ходит порядка пяти-шести лет. Я думаю, что в течение года-двух изымутся старые деньги и потихоньку будут выпущены новые», - указал Свиридов.

Ранее стало известно о планах ЦБ модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн. На обновленных купюрах появятся достопримечательности всех федеральных округов.