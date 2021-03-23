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ЦБ обновит дизайн банкнот

Анна Назайкина
14:35 23.03.2021
Банкноты будут дополнены достопримечательностями федеральных округов.
ЦБ обновит дизайн банкнот
© Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallokpress
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В Центральном банке РФ планируют к 2025 году выпуск обновленных банкнот, на которых будут представлены достопримечательности всех федеральных округов. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев.

«Поскольку в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив их до уровня реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах», - заявил он.

Зампредседателя ЦБ уточнил, что в 2022 году появятся обновленные 100-рублевые купюры, в 2023-м - тысячные и пятитысячные, в 2024-м - 500-рублевые купюры, а в 2025-м - номиналом в 10 и 50 рублей.

«На банкнотах новых модификаций по-прежнему будут присутствовать изображения российских городов. Однако по образцу новой банкноты номиналом 2000 рублей изображения городов на одной стороне будут дополнены видами достопримечательностей федеральных округов, в которых находятся соответствующие города», - рассказал Алексеев.

Таким образом, на лицевой стороне 100-рублевой банкноты сохранится изображение Москвы, на 50-рублевой - Санкт-Петербурга, однако на оборотной появятся изображения достопримечательностей Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

На 10-рублевой купюре будет изображен Новосибирск, на пятисотенной - Пятигорск, на 1000-рублевой - Нижний Новгород, а на банкноте номиналом в пять тысяч рублей разместят Екатеринбург.

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