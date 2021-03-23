В Центробанке утвердили эскиз новой сторублевой банкноты

Центробанк утвердил эскиз новой сторублевой банкноты с такими символами российской столицы, как Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, главное здание Московского государственного университета (МГУ). Об этом рассказал заместитель председателя регулятора Михаил Алексеев.

«Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной сторублевой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр "Зарядье", Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другие. Достопримечательности ЦФО, которые будут размещены на оборотной стороне купюры, будут раскрыты позже», - приводит пресс-служба ЦБ слова Алексеева.

Как, в свою очередь, пишет РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, с лицевой стороны новой сторублевой купюры исчезнет квадрига Аполлона на фронтоне Большого театра.

Ранее Алексеев сообщил, что ЦБ собирается модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на деньгах достопримечательности всех федеральных округов. По его словам, это планируется постепенно сделать к 2025 году.