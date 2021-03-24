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Истязание и оставление в опасности: СК возбудил два дела из-за найденной в Талдоме «девочки-маугли»

Иван Линдеманн
20:27 24.03.2021
Кроме шестилетней, у женщины имеется также 12-летняя дочь. В настоящее время оба ребенка находятся в детском отделении городской больницы.
© Видео: ГСУ СК РФ по Московской области © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после того, как в подмосковном Талдоме была найдена истощенная шестилетняя девочка. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«В рамках расследования уголовного дела следователями установлено, что шестилетняя девочка проживала в антисанитарных условиях в доме, расположенном в городе Талдоме, со знакомым своей матери. Женщина навещала ребенка несколько раз в неделю», - сказали в СК.

Врадий отметила, что, кроме шестилетней, у женщины имеется также 12-летняя дочь. В настоящее время оба ребенка находятся в детском отделении городской больницы.

«Опрошены мать детей, мужчина, с которым проживала шестилетняя девочка, медицинский персонал. Затребована вся необходимая документация. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства, а также причины, приведшие к сложившейся ситуации», - добавили в СК.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал жуткие кадры из дома, где содержалась девочка. Известно, что она жила с кошками, передвигается на четвереньках и откликается на «кис-кис».  

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