Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о самочувствии «девочки-маугли» из Талдома

Шестилетний ребенок, найденный в Талдоме в доме с кошками, чувствует себя нормально. Об этом сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Она добавила, что девочка перемещается на четвереньках, росла в компании 19 кошек и отзывается на «кис-кис».

Сейчас «девочка-маугли» находится под наблюдением медицинских работников, ее дальнейшая судьба решится после принятия соответствующего решения органами опеки. По словам Мишоновой, у ребенка небольшой недобор веса, но она идет на контакт, пишет РИА Новости.

По данным СМИ, за ребенком присматривал 65-летний мужчина. Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение матери девочки.