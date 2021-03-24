Грязь и насекомые: опубликовано видео из дома, в котором содержалась подмосковная «девочка-маули»
Полицейские обнаружили ребенка случайно, когда пытались проверить документы у подозрительного мужчины.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
|
Грязь и насекомые: опубликовано видео из дома, в котором содержалась подмосковная «девочка-маули»
Полицейские обнаружили ребенка случайно, когда пытались проверить документы у подозрительного мужчины.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
|
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