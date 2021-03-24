В стране и мире Грязь и насекомые: опубликовано видео из дома, в котором содержалась подмосковная «девочка-маули» Ян Брацкий Полицейские обнаружили ребенка случайно, когда пытались проверить документы у подозрительного мужчины. © Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ Читайте нас на: Следователи возбудили уголовное дело в отношении предполагаемой матери «девочки-маугли» из подмосковного Талдома. Ее обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. © МВД РФ Шестилетнюю девочку обнаружили в антисанитарных условиях в компании 19 кошек. «Сегодня сотрудники ППС ОМВД России по Талдомскому городскому округу, находясь на маршруте патрулирования, заметили подозрительного мужчину, который при виде полицейских, пытаясь скрыться от них, через оконный проем проник в один из домов, расположенных на улице Салтыкова-Щедрина. Сотрудники полиции вошли в указанный дом, в котором находились мужчина, женщина и ее малолетняя дочь», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Ребенок был истощен, передвигался на четвереньках и отзывался на «кис-кис». Сейчас девочка находится под наблюдением медиков в больнице. По предварительной информации, ее здоровью ничего не угрожает. © МВД РФ Ранее детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова прокомментировала произошедшее, отметив, что дальнейшую судьбу «девочки-маугли» решат органы опеки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика