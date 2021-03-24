Российский историк скептически отнесся к «способному переписать историю Китая» открытию археологов

К «сногсшибательным» открытиям китайских археологов нужно относиться с осторожностью, поскольку за ними, как правило, стоит политика. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков, комментируя выводы ученых КНР, согласно которым юго-западные территории Китая три тысячи лет населяли представители цивилизации Шу.

«Я довольно скептически отношусь ко всем этим "сногсшибательным" открытиям, которые выдает китайская археология. Дело в том, что китайцы не только гордятся своей якобы древней историей, но и всеми силами хотят ее максимально расширить, углубить и удревнить. Что мы знаем о китайской археологии до первой половины XX века? А мы ничего не знаем. Однако мы знаем, что Китай и раньше, и сейчас был страной с высокой плотностью населения... И вот со второй половины XX века, даже ближе к концу, на территории, где плотность населения в среднем превышает 100 человек на квадратный километр, китайские археологи начинают выдавать одно "сногсшибательное" археологическое открытие за другим. Мы хорошо знаем, что в местах с высокой плотностью населения никаких археологических открытий сделать нельзя, потому что все давно перекопано. А в Китае якобы не так... Я бы очень осторожно подходил ко всем тем сведениям, которые нам выдают китайские археологи, потому что за всем этим, как правило, стоит политика. И желание доказать, в первую очередь самим себе, что мы опять оказались древнее всех», - сказал историк.

При этом специалист отметил, что он не отрицает, что на территории Китая могут быть сделаны археологические находки, представляющие научный интерес.

«Но в этом плане интересны те области Китая, где население редкое. Но что касается "внутреннего" Китая, исконно китайских земель, то все подобные "сногсшибательные" сведения - они, мягко говоря, сомнительны. Я призываю с осторожностью относиться к открытиям, которые нам преподносит китайская археология», - резюмировал Котков.

Ранее китайские историки сообщили, что юго-западные территории Китая три тысячи лет населяли представители цивилизации Шу. По сообщениям специалистов из КНР, следы этой династии обнаружили ранее в результате археологических раскопок и данное открытие якобы может полностью переписать историю государства.