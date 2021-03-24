В Китае нашли древние сокровища, которые могут переписать историю страны

Юго-западные территории Китая три тысячи лет населяли представители цивилизации Шу. Ее следы обнаружили в результате археологических раскопок. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на местных историков.

Ученые обратили внимание на принципиальные отличия обнаруженных артефактов в округе Гуанъюань провинции Сычуань от других предметов этого же возраста, найденных на территории страны.

Речь идет о полутысяче артефактов, сделанных из золота, бронзы, нефрита и слоновой кости, найденных в 2019 году. Их качество и мастерство исполнения поразили археологов.

Первые находки были сделаны еще в 1929 году, когда местный крестьянин в Саньсиндуе заметил большой тайник нефритовых реликвий, но о загадочном древнем царстве до сих пор неизвестно практически ничего.

Исследователи провели анализ найденных предметов, установивший их примерный возраст создания - более трех тысяч лет назад. Однако обнаружить какие-то сходства с уже найденными артефактами других культур, существовавших на территории страны, не удалось. В частности, специалисты пока так и не смогли расшифровать символы на некоторых предметах.

Историки добавили, что создатели найденных артефактов тесно взаимодействовали с соседями, но никаких упоминаний об этом нет в известных исторических источниках.

Эксперты выдвинули гипотезу, что цивилизация развивалась тысячи лет и факт ее существования переписывает историю Китая.