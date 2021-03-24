Пакеты с мусором и посуда с гнилой едой: жуткие кадры из подмосковного дома, где жила «девочка-маугли»

Телеканал «Звезда» публикует новое видео из дома в подмосковном Талдоме, где содержалась «девочка-маугли». На кадрах можно заметить висящие на стенах пакеты с мусором, разбросанный по полу корм для животных, а на плите стоит посуда с уже сгнившей едой.

Шестилетняя девочка была обнаружена в антисанитарных условиях в компании 19 кошек. Ребенок был истощен, передвигался на четвереньках и отзывался на «кис-кис». В настоящее время девочка находится под присмотром врачей.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что женщина, которая проживала с ребенком, не является ни ее матерью, ни опекуном. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Судьбу девочки будут решать органы опеки.