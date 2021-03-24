В СК сообщили, что проживавшая с «девочкой-маугли» женщина не является ее матерью или опекуном
Следователи уже возбудили уголовное дело в отношении женщины.
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Женщина, которая проживала в частном доме в подмосковном Талдоме вместе с «девочкой-маугли», не является ее матерью и даже опекуном. Такое заявление сделали в ГСУ СК РФ по Московской области.
Следователи уже возбудили уголовное дело в отношении женщины. Ее обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Шестилетняя девочка была обнаружена в антисанитарных условиях в компании 19 кошек. Ребенок был истощен, передвигался на четвереньках и отзывался на «кис-кис».
В настоящий момент несовершеннолетняя находится под наблюдением врачей. По предварительной информации, ее здоровью ничего не угрожает.
По словам детского омбудсмена по Московской области Ксении Мишоновой, дальнейшую судьбу «девочки-маугли» решат органы опеки.