В СК сообщили, что проживавшая с «девочкой-маугли» женщина не является ее матерью или опекуном

Женщина, которая проживала в частном доме в подмосковном Талдоме вместе с «девочкой-маугли», не является ее матерью и даже опекуном. Такое заявление сделали в ГСУ СК РФ по Московской области.

Следователи уже возбудили уголовное дело в отношении женщины. Ее обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Шестилетняя девочка была обнаружена в антисанитарных условиях в компании 19 кошек. Ребенок был истощен, передвигался на четвереньках и отзывался на «кис-кис».

В настоящий момент несовершеннолетняя находится под наблюдением врачей. По предварительной информации, ее здоровью ничего не угрожает.

По словам детского омбудсмена по Московской области Ксении Мишоновой, дальнейшую судьбу «девочки-маугли» решат органы опеки.