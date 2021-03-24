Кустурица с иронией ответил на вопрос о преимуществе вакцинации от коронавируса

Эмир Кустурица с иронией ответил на вопрос, почему стоит сделать прививку от коронавируса. Сербский режиссер и музыкант рассказал, что в первую очередь вакцинироваться нужно для того, чтобы посещать его концерты.

«После вакцины можно пить вино, общаться друг с другом и гулять», - сказал Кустурица в беседе с RT.

Сербский режиссер в начале февраля привился «Спутником V». Также Кустурица рассказал, что большинство сербов доверяют именно российской вакцине.

Накануне в Белград прибыла еще одна партия отечественного препарата.