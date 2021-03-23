В Сербию доставили новую партию «Спутника V»

В Сербию прибыла еще одна партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным агентства Танюг, препарат доставили в аэропорт «Никола Тесла» в Белграде.

Прививать население в Сербии начали 24 декабря. Чуть позже, 30 декабря, в страну прибыла первая партия российской вакцины. Заявки на прививку сербы подают в электронном виде. Они также имеют право выбрать препарат.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Сербии, получить «Спутник V» хотят более 40% граждан.

В стране с начала пандемии зафиксировали 561 372 случая заболевания коронавирусом, скончались 5002 пациента.