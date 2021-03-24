Привившийся накануне от COVID-19 Путин провел встречу с главой Новгородской области

Привившийся накануне от коронавируса президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Как ожидалось ранее, у российского лидера был полноценный рабочий день после вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщалось, что глава государства чувствует себя хорошо после прививки. О планах сделать прививку от COVID-19 Путин рассказал в понедельник, 22 марта.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс вакцинации президента не будет фиксироваться на видео, так как глава государства не сторонник проведения подобных мероприятий под камерами. В Кремле также не стали говорить, каким именно препаратом будет привит российский лидер.