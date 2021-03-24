Патрушев напомнил США об ответственности за попытку создать для России «трудные дни»

Россия не оставит без ответа действия официального Вашингтона, если тот захочет создавать для нее новые «трудные дни». Так заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана прокомментировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Раз они предрекают, значит, они и планируют, а если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить», - заявил Патрушев.

Россия готова к конструктивному сотрудничеству с США, напомнил он. В его основе должна лежать обоюдная заинтересованность, учет взаимных интересов и равноправные отношения, добавил секретарь Совбеза РФ.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил главе Белого дома Джо Байдену обсудить двусторонние отношения в онлайн формате. Российский лидер предложил поговорить о стратегической стабильности, региональных конфликтах, борьбе с пандемией коронавируса и о многом другом. Белый дом уклонился от ответа.