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В США конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным

Кира Карон
16:18 20.03.2021
Гетц предположил, что разговор Путина и Байдена «не закончится, как фильм "Рокки 4"».
В США конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
© Фото: Michael Reynolds, CNP, Globallookpress
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В США член палаты представителей конгресса Мэтт Гетц высмеял американского президента Джо Байдена за отказ выйти на диалог в формате онлайн с главой России Владимиром Путиным.

Гетц предположил, что разговор Путина и Байдена «не закончится, как фильм "Рокки 4"».

«Я не думаю, что Байден победит», — отметил Гетц.

Конгрессмен подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин очень эффектно ответил на заявление Байдена о нем, передает Fox News.

Джозеф Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «заплатит цену» в связи с приписываемыми Москве якобы попытками вмешательства в американские выборы.

В ответ на заявление Байдена Владимир Путин предложил президенту США пообщаться в онлайн-формате.

Президент РФ отметил, что стороны могли бы обсудить двусторонние отношения, стратегическую стабильность, региональные конфликты, борьбу с пандемией коронавируса и многое другое.

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