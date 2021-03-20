В стране и мире В США конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным Кира Карон Гетц предположил, что разговор Путина и Байдена «не закончится, как фильм "Рокки 4"». © Фото: Michael Reynolds, CNP, Globallookpress Читайте нас на: В США член палаты представителей конгресса Мэтт Гетц высмеял американского президента Джо Байдена за отказ выйти на диалог в формате онлайн с главой России Владимиром Путиным. Гетц предположил, что разговор Путина и Байдена «не закончится, как фильм "Рокки 4"». «Я не думаю, что Байден победит», — отметил Гетц. Конгрессмен подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин очень эффектно ответил на заявление Байдена о нем, передает Fox News. Джозеф Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «заплатит цену» в связи с приписываемыми Москве якобы попытками вмешательства в американские выборы. В ответ на заявление Байдена Владимир Путин предложил президенту США пообщаться в онлайн-формате. Президент РФ отметил, что стороны могли бы обсудить двусторонние отношения, стратегическую стабильность, региональные конфликты, борьбу с пандемией коронавируса и многое другое. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика