Советник Байдена по нацбезопасности предрек отношениям РФ и США «трудные времена»

Несмотря на разногласия между США и Россией, Вашингтон сможет работать с Москвой по ключевым вопросам двухсторонней повестки. Такую уверенность выразил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

При этом он отметил, что в отношениях между странами наступят трудные времена.

«Существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно. Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым вопросам повестки, включая ядерные», - сказал Салливан в интервью телеканалу MSNBC.

Будущие отношения между странами, по его словам, не будут простыми, поскольку серьезные вызовы потребуют от Америки отстаивать свои интересы.