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Советник Байдена по нацбезопасности предрек отношениям РФ и США «трудные времена»

Иван Линдеманн
20:57 22.03.2021
Джейк Салливан выразил уверенность, что, несмотря на разногласия, Вашингтон сможет работать с Москвой по ключевым вопросам двухсторонней повестки.
Советник Байдена по нацбезопасности предрек отношениям РФ и США «трудные времена»
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Несмотря на разногласия между США и Россией, Вашингтон сможет работать с Москвой по ключевым вопросам двухсторонней повестки. Такую уверенность выразил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

При этом он отметил, что в отношениях между странами наступят трудные времена.

«Существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно. Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым вопросам повестки, включая ядерные», - сказал Салливан в интервью телеканалу MSNBC.

Будущие отношения между странами, по его словам, не будут простыми, поскольку серьезные вызовы потребуют от Америки отстаивать свои интересы.

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