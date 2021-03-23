«Нужно было пригласить Байдена»: британцы восхитились Путиным на отдыхе в тайге

Отдых российского президента Владимира Путина в сибирской тайге не остался незамеченным за рубежом. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают досуг российского лидера, который провел выходные в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу. Многие читатели высоко оценили решение Путина провести выходные на свежем воздухе.

«Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер», - уверен пользователь PaperCutSurvivor.

Многие при этом вспомнили резкие высказывания президента США Джо Байдена в адрес Путина, после чего тот предложил ему обсудить накопившиеся вопросы в прямом эфире. Глава Белого дома уклонился от ответа, что также не осталось без реакции пользователей Сети.

«Им нужно было пригласить Байдена», - пошутил в этой связи Swiss fondue.

Физическое состояние американского президента, который ранее трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета, стало объектом множества шуток.

«Тем временем Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера. Мы обречены», - отметил Olderandslower.

Владимир Путин и глава оборонного ведомства Сергей Шойгу не в первый раз выезжают на природу. В этой поездке они много ходили пешком, катались по лесу на вездеходе, пили чай и осмотрели мастерскую по обработке сухих деревьев.