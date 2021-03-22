В Кремле уточнили, где именно отдыхали Путин и Шойгу

Президент Российской Федерации Владимир Путин отдыхал в тувинской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент и министр катались по лесу на вездеходе и совершали пешие прогулки.

«Не в самом Кызыле. Но да, это была Тува», - сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить, действительно ли президент отдыхал в Республике Тува.

Накануне Владимир Путин приехал в Сибирь с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны показал российскому лидеру свою мастерскую по обработке сухих деревьев, где он вырезает различные поделки.