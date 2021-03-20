«Идет под откос»: британцы жестко отреагировали на инцидент с падением Байдена
Видео, на котором президент Соединенных Штатов Джо Байден упал на трапе самолета, вызвало активную реакцию у жителей Великобритании. Материал об инциденте, под которым британцы прокомментировали произошедшее, а также выразили предположения о будущем Америки, опубликован The Daily Mail.
Часть аудитории выразила мнение, что в свете последних событий место главы государства вскоре может занять вице-президент страны Камала Харрис: «К Рождеству будет уже президент Харрис, как и планировали так называемые "демократы"», «Это лишь вопрос времени, когда он все равно "спустится с лестницы", чтобы уступить место Харрис».
Остальные просто констатировали факт, что американские граждане в попытках что-то изменить в стране приняли неверное решение, избрав на пост президента Байдена.
«"Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос", "Дальше будет намного, намного хуже"», - написали пользователи издания.
Инцидент произошел на военной базе Эндрюс, где находился президентский борт номер один. Во время подъема Байден неоднократно споткнулся, но быстро сориентировался и поднялся.