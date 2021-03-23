Эксклюзив Экономист объяснил, зачем ЦБ решил сменить дизайн банкнот Иван Линдеманн Нарисованные на купюрах города планируют заменить на другие и дополнить изображения достопримечательностями федеральных округов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: omi_Lado, Pixabay Читайте нас на: Профессор кафедры финансов РАНХиГС Юрий Юденков рассказал телеканалу «Звезда», зачем Банк России решил обновить дизайн купюр. «Поскольку 1,5 трлн рублей выпущены в обращение, ЦБ хочет все-таки уточнить, сколько реально этих денег в обороте. Когда вы меняете цвет и так далее - это повод изъять из обращения часть денег и заодно провести ревизию, что ли, и вывести из обращения фальшивые деньги», - сказал специалист. Центробанк в ближайшие четыре года обновит дизайн почти всех рублевых банкнот. Нарисованные на них города планируют заменить на другие и дополнить изображения достопримечательностями федеральных округов. Зампредседателя Банка России Михаил Алексеев уточнил, что в 2022 году появятся обновленные 100-рублевые купюры, в 2023-м - тысячные и пятитысячные, в 2024-м - 500-рублевые купюры, а в 2025-м - номиналом в 10 и 50 рублей. Ранее ЦБ утвердил эскиз новой сторублевой банкноты с такими символами российской столицы, как Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, главное здание Московского государственного университета. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика