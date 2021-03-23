В стране и мире Басманный суд арестовал на два месяца Бориса Шпигеля Иван Линдеманн Бизнесмена поместят в СИЗО «Матросская тишина». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Басманного суда Читайте нас на: Директор группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель арестован до 20 мая по делу о коррупции. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Ранее к такому же сроку приговорили губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, супругу Шпигеля, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова и еще двоих фигурантов. По версии следствия, Шпигель и Колосков в период с января по сентябрь 2020 года передавали главе Пензенской области взятки за помощь в тендере на государственные закупки. Всего, сообщили в СК, Белозерцев получил более 31 миллиона рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика