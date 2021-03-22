Суд арестовал еще двоих фигурантов по делу пензенского губернатора

Басманный суд Москвы арестовал директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова по делу о коррупции.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 мая», - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По данным следствия, Колосков вместе с директором группы фармкомпаний «Биотэк» Борисом Шпигелем давали взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Это происходило в период с января по сентябрь 2020 года. Взамен глава региона помог компаниям выиграть тендер на госзакупки.

Также до 20 мая по арестом будет находиться сотрудник представительства региона в Москве Геннадий Марков.

Ранее Шпигеля госпитализировали из зала суда, а Белозерцева арестовали до 20 мая. Всего по данному делу проходят шесть человек.